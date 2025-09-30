إعلام إسرائيلي يبث مشاهد يزعم أنها لاغتيال مقاومين بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد زعمت أنها يوثق اغتيال مقاومين في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهرت المقاطع، من ادعى الإعلام الإسرائيلي أنهم مقاومون يتحركون في مدينة غزة ويدخلون إحدى البنايات قبل أن يشن الاحتلال هجومه عليهم.

وسائل إعلام عبرية تنشر مشهدًا تزعم أنه يوثق اغتيال مقاومين في مدينة #غزة #التلفزيون_العربي pic.twitter.com/RajU6cy0Mr — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 30, 2025

وتدور معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في أرجاء قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة غزة التي يركز عليها الاحتلال ويكثف من اجتياحه لها وعدوانه عليها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أقرّ بإصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة بينهم ضابطان، في معارك شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «أصيب ضابطان و3 مقاتلي مدرعات في الكتيبة 82 من لواء ساعر مغولان، بجروح خطيرة في وقت سابق خلال معركة شمال قطاع غزة».

وأضاف أنه جرى نقل المصابين لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلاتهم، فيما لم يذكر أي تفاصيل حول ملابسات الحادث.