 إعلام إسرائيلي يبث مشاهد يزعم أنها لاغتيال مقاومين بغزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 4:10 م القاهرة
إعلام إسرائيلي يبث مشاهد يزعم أنها لاغتيال مقاومين بغزة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 3:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 3:12 م

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد زعمت أنها يوثق اغتيال مقاومين في مدينة غزة شمالي القطاع.

وأظهرت المقاطع، من ادعى الإعلام الإسرائيلي أنهم مقاومون يتحركون في مدينة غزة ويدخلون إحدى البنايات قبل أن يشن الاحتلال هجومه عليهم.

وتدور معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في أرجاء قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة غزة التي يركز عليها الاحتلال ويكثف من اجتياحه لها وعدوانه عليها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أقرّ بإصابة 5 عسكريين بجروح خطيرة بينهم ضابطان، في معارك شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «أصيب ضابطان و3 مقاتلي مدرعات في الكتيبة 82 من لواء ساعر مغولان، بجروح خطيرة في وقت سابق خلال معركة شمال قطاع غزة».

وأضاف أنه جرى نقل المصابين لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلاتهم، فيما لم يذكر أي تفاصيل حول ملابسات الحادث.

