اليابان: مقتل شخص وإصابة امرأة بجروح خطيرة جراء حادث دهس بسيارة مسروقة

ذكرت الشرطة اليابانية، أن رجلا يقود سيارة مسروقة دهس 11 شخصا في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل رجل في الثمانينيات من عمره أثناء سيره على ممر مخصص للمشاة.

وبحسب التقارير، انحرفت السيارة، التي تبين أنها مسروقة، إلى ممر مخصص للمشاة ودهست أشخاصا.

ولم يكشف المتحدث باسم شرطة طوكيو، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته كما هو متعارف عليه، عن حالة الأشخاص الآخرين الذين صدمتهم السيارة.

وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن امرأة أصيبت بجروح خطيرة، فيما ذكرت تقارير سابقة أن إجمالي عدد المصابين بلغ 12 شخصا.

وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على السائق، البالغ من العمر 37 عاما، للاشتباه في سرقته السيارة من موقف سيارات تابع لإحدى الشركات، بعدما لاذ بالفرار من موقع الحادث. ولم تعلن الشرطة على الفور عن توجيه اتهامات أخرى مثل التسبب بحادث والهروب.

وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن السيارة المسروقة كان يتم استخدامها لدى أحد معارض السيارات، لكن الشرطة رفضت التعليق على تلك التقارير.

ولم تتوافر تفاصيل أخرى على الفور بشأن الحادث.

ويشار إلى أن اليوم الاثنين هو عطلة وطنية في اليابان.