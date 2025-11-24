مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل تعلن وقف عملياتها بالقطاع

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي شركة أمريكية مثيرة للجدل مدعومة من إسرائيل، توزع المساعدات في قطاع غزة، أنها ستوقف عملياتها.

وكانت مؤسسة غزة الإنسانية قد أغلقت بالفعل مواقع توزيع بعد دخول وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع في غزة، وقالت اليوم الاثنين إنها ستوقف عملياتها بشكل كامل.

وقال جون أكري، مدير مؤسسة غزة الانسانية، في بيان: "لقد نجحنا في مهمتنا المتمثلة في إظهار أن هناك طريقة أفضل لإيصال المساعدات إلى سكان غزة"، على حد زعمه.

واستشهد العديد من الفلسطينيين في أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، بإطلاق الرصاص بشكل مباشر عليهم.