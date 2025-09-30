نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، تأكيده تقدير الالتزام الأمريكي بإنهاء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن "قطر ومصر سلّمتا وفد حماس التفاوضي خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لدراستها"، مشيرا إلى أن "وفد حماس تسلم الخطة في وقت متأخر جدا أمس وما زال الوقت مبكرا للتحدث عن الرد".

وأوضح الأنصاري، أن "تركيا ستنضم اليوم إلى اجتماع لفريق الوساطة الخاص بغزة"، مشددا على أن "الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مكالمة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو كانت بضمانة ترامب بعدم تكرار الهجمات مرة أخرى".

كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن اعتذار إسرائيل عن الضربة التي استهدفت الدوحة يشكل اعترافا بذنب رئيس الوزراء الإسرائيلي ويُمثل ضمانا بعدم تكرار ذلك مستقبلا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال الأنصاري، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "كان الاعتذار لقطر خطوة أولى، والأهم هو الوعود الأمنية التي قطعتها الولايات المتحدة، والتزام إسرائيل بعدم مهاجمة بلادنا مجددا. الاعتذار، وإن كان رمزيا، إلا أنه يمثل اعترافًا بالذنب من نتنياهو، وبالتالي، فهو جزءٌ من التزامٍ بعدم مهاجمتنا مجددا وهو شرط أساسي لنا".

وأشار الأنصاري إلى أنه وبعد تسوية الوضع، استأنفت قطر، بناء على طلب الولايات المتحدة، المفاوضات مع حماس كوسيط.