الأمم المتحدة: 17 ألف عائلة في غزة تأثرت بالأمطار والمنخفض الجوي

قالت الأمم المتحدة، إن 17 ألف عائلة في غزة تأثرت بسبب المنخفض الجوي والأمطار خلال الـ3 أيام الماضية.

وأضاف حسبما نقلت قناة الأقصى، اليوم الثلاثاء، أن الأطفال في غزة ينامون تحت المطر دون ملابس مناسبة وينقصهم كل ما يلزم من التغذية ويعانون ضعف المناعة.

وطالب المنظمة الدولية، إسرائيل بالسماح بإدخال المعدات اللازمة لإصلاح خطوط المياه المتضررة كليا بقطاع غزة.

وشددت الأمم المتحدة، على الحاجة الملحة إلى فتح مزيد من الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وسبق أن أكد الدفاع المدني في غزة، أن الواقع في القطاع أصبح كارثيًا للغاية جراء الأمطار الأخيرة، التي كشفت حجم الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي.

وقال إن آلاف المنازل والخيام تضررت، والمياه تغمر الممتلكات الخاصة وتسبّب مشاكل صحية كبيرة، خاصة أمراض الالتهابات والصدريّة للأطفال والكبار، بسبب انهيار البنية التحتية ونظام الصرف الصحي، مضيفا أن الدفاع المدني يفتقد القدرة الكاملة على التصريف والمساعدة؛ نتيجة تدمير المنظومات الأساسية من قبل الاحتلال.