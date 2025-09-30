234 ألفا 633 شهيدا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 42 شهداء و190 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,097 شهيدًا و168,536 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ووفق البيان، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس (يوم استئناف العدوان بعد آخر هدنة جرى التوصل إليها) حتى اليوم 13,229 شهيدًا و56,495 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 56 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,576 شهيدًا وأكثر من 18,873 إصابة.

وبلغ إجمالي ما سجّلته وزارة الصحة في قطاع غزة لحالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية 453 شهيدًا، من بينهم 150 طفلًا.