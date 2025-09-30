سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت تقارير إعلامية فرنسية، بالعثور على سفير جنوب إفريقيا في باريس ميتا بعد سقوطه من الطابق 22 بأحد الفنادق.

أفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بالعثور على سفير جنوب إفريقيا لدى فرنسا ميتا أسفل فندق حياة.

وفندق حياة برج شاهق في بورت مايو غرب باريس، وفق وكالة رويترز.

وأحجم متحدث باسم شرطة باريس عن التعليق، ولم يكن هناك رد عند الاتصال بسفارة جنوب إفريقيا، بحسب الوكالة.

فيما نقلت صحيفة "لو فيجارو"، عن مكتب المدعي العام، إن إيمانويل مثيثوا عثر عليه ميتا صباح الثلاثاء بجانب الفندق في الدائرة الـ17.

وأضافت: «يُعتقد أن سفير جنوب إفريقيا قفز من النافذة».

وأوضح مكتب المدعي العام: "كان السفير قد حجز غرفة في الطابق الثاني والعشرين، وقد فُتحت نافذتها الآمنة بالقوة".