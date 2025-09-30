قال عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأ تحرك القافلة الرابعة من المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن التنسيق مستمر لدفع المزيد من الشاحنات نحو معبر كرم أبو سالم، موضحا أن القافلة الأولى انطلقت بالفعل في وقت مبكر، وعلى رأسها شاحنات الوقود، والتي تُعد من أشد المواد نقصًا داخل غزة، وفقًا لما أفادت به بيانات الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكر أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، رغم الحديث عن مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار، أدى إلى تدمير مساحات واسعة من الأحياء السكنية داخل القطاع.

ولفت إلى أن المبادرة الأمريكية التي استندت إلى تفاهمات سابقة جرت في يناير الماضي، تنص على دخول نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا، منها 50 شاحنة محملة بالوقود، يتم توجيه الجزء الأكبر منها إلى شمالي القطاع.

ونوه بأن معبر رفح سيضطلع بدور محوري ليس فقط في الجانب الإغاثي، بل أيضًا في ملف إعادة إعمار غزة، وهو الدور الذي لطالما تحملته مصر، وكان بارزًا في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، حين تعهدت القاهرة بتقديم نصف مليار دولار لإعمار القطاع.

وتابع أنه رغم هذه الجهود، يبقى المشهد الإنساني مقلقًا، وأوضح أن هناك توقعات بإغلاق المعبر من الجانب الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة تزامنًا مع أعياد دينية، مما قد يزيد من حدة الأزمة داخل غزة.

ونوه بأن الشاحنات المصرية التي يستعد الهلال الأحمر المصري لإدخالها محمّلة بأدوية ومواد غذائية أساسية يحتاجها القطاع بشكل عاجل، مؤكدًا أن جميع الأنظار، محليًا ودوليًا، تتجه حاليًا إلى معبر رفح باعتباره شريان الحياة الوحيد لغزة في هذه المرحلة الحساسة.