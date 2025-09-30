السعودية تستضيف قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العلا بمشاركة نحو 70 شخصية دولية

يعقد قادة مؤتمر ميونخ للأمن اجتماعا في مدينة العلا شمال غرب السعودية يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة نحو 70 شخصية دولية رفيعة المستوى لمناقشة العدد من المواضيع يأتي في مقدمتها جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والأمن النووي.

ويأتي استضافة المملكة اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للامن ليبرز دورها بصفتها منصة للحوار الدولي في مجالي الأمن والسياسة.

ويركّز الاجتماع على بحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتداعياته الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك ضمن حوارات مغلقة عالية المستوى تهدف إلى ربط القادة الأوروبيين والأمريكيين بنظرائهم في الشرق الأوسط وخارجه ، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعٍ لتعزيز التواصل بين صناع القرار في الغرب والمنطقة، وفتح قنوات نقاش مباشرة حول القضايا الأمنية الملحّة وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله منها التجارة العالمية والأزمات الإقليمية والتحول في مجال الطاقة.

كما يتناول الاجتماع أمن طرق التجارة البحرية وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والأمن النووي فضلا عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة والتعاون الاقتصادي.

ويشارك في المؤتمر عدد من قادة ورؤساء الحكومات.

وعقد في فبراير الماضي، مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ61 بمدينة ميونيخ الألمانية.

وأُعلن عن استضافة المملكة للمؤتمر في اجتماع ميونخ للقادة الذي عُقد في واشنطن في الفترة من 5 إلى 7 مايو الماضي، إذ مثل السعودية بالاجتماع مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية، الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير.