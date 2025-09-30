مصدر بالآثار: إرسال أثريين لمراجعة القطع الأثرية المصادرة بأمريكا تمهيدا لاستردادها عبر السفارة المصرية

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أنه جاري إيفاد أثريين المتخصصين إلى الولايات المتحدة لمراجعة وفحص القطع الأثرية المصرية التي صادرتها السلطات الأمريكية، والتأكد من كافة التفاصيل الخاصة بها من حيث سلامتها وتوثيقها الأثري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن القطع ستُسلَّم إلى مصر من خلال السفارة المصرية بالخارج، وذلك في إطار التعاون القائم بين الجانبين المصري والأمريكي في مجال مكافحة تهريب الآثار واسترداد الممتلكات الثقافية المنهوبة.

وأكد المصدر أن التحقيقات ستتم حول كيفية خروج هذه القطع من مصر، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

وأشار المصدر إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في استرداد آلاف القطع الأثرية من عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا، بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية والنيابة العامة، وهو ما يعكس إصرار الدولة على حماية تراثها الحضاري وصون آثارها من أي محاولات للاتجار غير المشروع.