قطر: قضايا بخطة ترامب بشأن غزة تحتاج لتوضيح وتفاوض

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مساء الثلاثاء، وجود قضايا في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة "تحتاج لتوضيح وتفاوض".

وقال ابن عبد الرحمن لقناة "الجزيرة" الفضائية: "سلمنا خطة ترامب لوفد حماس التفاوضي أمس (الاثنين)، وكان الحديث معهم في العموميات".

وأضاف: "نأمل من الجميع النظر إلى الخطة بشكل بناء، واستغلال فرصة إنهاء الحرب".

وتابع: "حتى الآن لا نعرف رد حماس على الخطة، والذي يتطلب توافقا مع الفصائل الفلسطينية".

واعتبر أن الخطة "تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب، وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض"، دون تفاصيل.

وأردف: "نحن ومصر (دولتا الوساطة) أوضحنا لحماس خلال اجتماعنا أمس هدفنا الرئيسي بوقف الحرب".

وأكد أن "حماس تعاملت بمسئولية، ووعدت بدراسة الخطة".

ونوه إلى أن "التركيز الرئيسي لدولة قطر الآن هو كيف ننهي معاناة الفلسطينيين بغزة".

واستطرد: "تركيزنا الآن هو إنهاء الحرب والمجاعة والقتل والتهجير في غزة".

وبشأن تفاصيل الخطة، قال إن "ما طُرح أمس هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها".

وأضاف أن "الدول العربية والإسلامية وضعت جهدها لبقاء الفلسطينيين بأرضهم والوصول لحل الدولتين".

وشدد على أن "المرحلة الحالية مهمة، وهي ضمن مفاوضات ليس من المتوقع أن تخرج بلغة مثالية".

وأكد أنه "يجب البناء على المسار الحالي وجعله فعالا وناجحا".