حقيقة اقتراب جوزيه جوميز من تدريب الأهلي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن حقيقة ما يتردد عن اقتراب جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح السعودي من تدريب الأهلي، خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في الساعات القليلة الماضية إلى وجود مفاوضات مكثفة من جانب الأهلي مع جوزيه جوميز لتدريب الأهلي، في ظل وجود مرونة من جانب الفتح في تخفيض قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية أن هناك تأكيدات وصلت من جانب مسئولي الفتح للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز بثقة النادي فيه، وذلك رغم سلسلة النتائج السلبية للفريق في الدوري السعودي الممتاز، خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن فكرة مغادرة جوميز عن الفتح غير مطروحة، وهناك رغبة كبيرة في استمراره، وأن الفريق سيعود لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري السعودي خلال الفترة القادمة.

وأتمت الصحيفة: "تركيز جوميز الكامل مع نادي الفتح في الوقت الحالي، وهدفه إعادة الفريق للنتائج القوية، ولا توجد أي مفاوضات معه من جانب النادي الأهلي بصورة نهائية خلال الفترة الحالية".