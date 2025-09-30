الادعاء الألماني يؤكد اعتقال أوكراني في بولندا للاشتباه في صلته بتفجيرات نورد ستريم

أكد الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا واقعة اعتقال السلطات البولندية لمشتبه به على صلة بعملية تخريب خطي أنابيب نورد ستريم في سبتمبر 2022.

ووفق ما أوضحت أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا في مقرها في مدينة كارلسروه اليوم الثلاثاء، فإن الأمر يتعلق بغواص مدرَّب يُشتبه في أنه كان جزءا من المجموعة التي زرعت متفجرات بالقرب من جزيرة بورنهولم على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم.

ويُعتقد أن هذا الشخص وهو مواطن أوكراني يُدْعَى "فولوديمير ز"، شارك في عمليات الغوص المطلوبة لتنفيذ العملية.

ويوجه الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا لـ فولوديمير ز. تهمًا من بينها الاشتراك في وقوع انفجار باستخدام مواد متفجرة والقيام بعملية تخريب بالمخالفة للدستور. ومن المقرر نقله إلى ألمانيا ليمثل أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا، لكن عملية التسليم قد تستغرق عدة أسابيع أو أشهر.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في وارسو إن الخطوة التالية هي أن يقوم الادعاء العام بتقديم طلب إلى محكمة المقاطعة لإيداع هذا الشخص قيد الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام، مشيرا إلى أن من المنتظر خلال هذه الفترة طلب الوثائق اللازمة من الجانب الألماني وترجمتها إلى اللغة البولندية.

وتابع أنه بعد استلام هذه الوثائق سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، ولفت إلى احتمال أن يتقدم الادعاء البولندي بطلب لتسليمه بموجب مذكرة الاعتقال الأوروبية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وكان الهجوم الذي وقع في خريف 2022 قد تصدّر العناوين في جميع أنحاء العالم، حيث تسببت عدة تفجيرات في إلحاق أضرار جسيمة بخطي أنابيب نورد ستريم بحيث لم يعد من الممكن ضخ الغاز عبرهما.

وقد تم تسجيل الانفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم. وبعد وقت قصير اكتُشفت أربعة تسربات في ثلاثة من أصل أربعة أنابيب في الخطين. وكان خط نورد ستريم 1 ينقل في السابق الغاز الروسي إلى ألمانيا، بينما لم يكن خط نورد ستريم 2 قد دخل الخدمة بعد بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.