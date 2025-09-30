أرتيتا: تجديد عقد ساليبا دليل على الإيمان بمشروع آرسنال

يعتقد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن بقاء اللاعبين الأساسيين يرجع إلى قدرتهم على تحقيق طموحاتهم بالفوز بالألقاب مع النادي.

أصبح الفرنسي ويليام ساليبا مدافع الفريق أحدث نجوم أرسنال الذين يوقعون عقدا جديد طويل الأمد، على الرغم من اهتمام ريال مدريد بضمه.

كان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب عام 2027، وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه مدد عقده الآن حتى 2030.

وقال أرتيتا مدرب أرسنال: "إنها أنباء رائعة، أنا سعيد للغاية وأهنئ ويليام".

أضاف: "يستحق للغاية عقده الجديد، لقد كان رائعا على مدار السنوات القليلة الماضية، نحن سعداء للغاية بالحفاظ على ركيزة الفريق معنا".

تابع: "أولا وقبل كل شيء، يظهر هذا الانتماء للنادي، وأن اللاعبين يتشاركون مع النادي نفس الطموح، ويرغبون في مواصلة مسيرتهم هنا".

وانضم ساليبا إلى أرسنال قادما من سانت إيتيان الفرنسي في يوليو 2019، حيث قضى وقتا في البداية معارا لأندية فرنسية، وشارك مع النادي الإنجليزي في 140 مباراة بكل البطولات.