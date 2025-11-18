قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة اتخذت قرارًا مبكرًا برفع السعر الاسترشادي لتوريد القمح للموسم الجديد إلى 2350 جنيها للأردب، بزيادة قدرها 150 جنيها عن العام الماضي؛ بهدف تشجيع الفلاحين على التوسع في الزراعة وتقليل الفجوة الاستيرادية.

ووجه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» تحذيرًا للمتلاعبين في منظومة الأسمدة، مشيرا إلى تكثف لجان الرقابة على توزيع الأسمدة و «أي مخالفة أو ممارسات غير سليمة، يتم تحويلها للنيابة العامة مباشرة، لأن هذا تلاعب بقوت الشعب وتلاعب بالدعم».

ولفت إلى أن قيمة الدعم الأسمدة يتراوح بين 45 إلى 50 مليار جنيه تتحملها الدولة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار الدعم المالي لصغار المزارعين من خلال البنك الزراعي المصري، الذي يواصل تقديم «السلفة الزراعية» على المحاصيل الشتوية والصيفية بفائدة 5% لصغار المزارعين.

وأضاف أن الوزارة اتخذت قرارا بخفض أسعار توريد بنجر السكر، بعد أن شهد العام الماضي زراعة بلغت 725 ألف فدان، انعكست على زيادة الإنتاجية بشكل كبير للغاية فاقت الطاقة الاستيعابية للمصانع.

وأكد أن الاستمرار على نفس أسعار العام الماضي كان سيؤدي إلى حدوث «كارثة» في البنجر، مشيرا إلى أن الوزارة فرضت عدم زراعته ببعض الأماكن من الدلتا، أدت إلى توجه الفلاح لزراعات أخرى.