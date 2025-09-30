رئيس وزراء فلسطين: الحكومة مستعدة لتحمل كامل مسئولياتها في غزة والضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن حكومته تؤكد استعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها الوطنية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف مصطفى في مستهل جلسة للحكومة أن "إعلان نيويورك التاريخي، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب، هي معطيات يجب البناء عليها"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ودعا مصطفى، وزارة الخارجية للتحرك مع دول العالم لوقف الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا في سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.