 رئيس وزراء فلسطين: الحكومة مستعدة لتحمل كامل مسئولياتها في غزة والضفة الغربية - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 7:32 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء فلسطين: الحكومة مستعدة لتحمل كامل مسئولياتها في غزة والضفة الغربية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 7:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 7:18 م

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، إن حكومته تؤكد استعدادها لتحمل كامل مسؤولياتها الوطنية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأضاف مصطفى في مستهل جلسة للحكومة أن "إعلان نيويورك التاريخي، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب، هي معطيات يجب البناء عليها"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ودعا مصطفى، وزارة الخارجية للتحرك مع دول العالم لوقف الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بإخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا في سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك