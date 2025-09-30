توقيع تراخيص خدمات وإنترنت الأشياء بين جهاز تنظيم الاتصالات و7 شركات عالمية لتصنيع السيارات

- السماح بتشغيل خاصية خدمات "إنترنت الأشياء" للسيارات فى مصر التى تتيح الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة في الطوارئ



وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على السماح للشركات المتخصصة فى تصنيع المركبات الذكية بتشغيل خاصية خدمات "إنترنت الأشياء" للسيارات فى مصر التى تُمكّن السائق من الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة في الطوارئ بشكل آمن ومنظم، مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

وفى هذا الإطار؛ شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع تراخيص جديدة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسبع شركات عالمية لتقديم خدمات “إنترنت الأشياء” للسيارات في مصر.



وتشمل الشركات الموقعة عددًا من كبرى العلامات العالمية مثل شركة أونستار (مجموعة جنرال موتورز العالمية)، وشركة منصور ام جى أوتوموتيف (العلامة IM الصينية) ، وشركة جلوبال أوتو (بى إم دبليو)، وشركة ألفا عز العرب (فولفو - Aston Martin - Loutus - Lynk&CO)، والشركة المصرية العالمية للسيارات EIM (Zeekr / BAIC) ، والشركة المصرية التجارية واتوموتيف (أودى - سكودا)، وشركة اس ام جى الشركة الهندسية للسيارات (porsche – سكانيا).

وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن إدخال هذه الخدمات يعزز من تجربة القيادة في مصر مع توسع الشركات المصنعة للسيارات في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوفر مستويات أعلى من الأمان والراحة للمواطنين، حيث أنه لا يمكن بناء مجتمع رقمي متكامل دون الاستفادة من جميع مزايا المنظومات الرقمية. وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستسهم في تطوير الخدمات بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن تقنية إنترنت الأشياء تعد من أبرز التقنيات الحديثة التى تمُكِّن المواطن من التعامل مع مختلف الأجهزة، وفى مقدمتها السيارات، بصورة آمنة وفعالة، مما يعمل على إتاحة تجربة أكثر تطورًا للمستخدم.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لمنظومة النقل الذكي في مصر، وتتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق المستخدمين والحفاظ على بياناتهم.

وتأتي هذه التراخيص ضمن استراتيجية “مصر الرقمية” التي تهدف إلى توطين أحدث التقنيات العالمية وتقديم خدمات أكثر تطورًا وأمانًا للمستخدم المصري.