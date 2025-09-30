 إسرائيل تهدد بتوسيع العمليات العسكرية في غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 9:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

إسرائيل تهدد بتوسيع العمليات العسكرية في غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 9:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 9:27 م

ذكر موقع "والا" العبري نقلاً عن مسئول أمني إسرائيلي، أن القتال في غزة سيتصاعد خلال الأيام المقبلة ولا نية لخفض شدة العمليات.

وأوضح الموقع أن مدى استمرار القتال واتساع نطاقه سيتحدد وفق الرد الذي ستقدمه حركة حماس الفلسطينية.

وأشار إلى أن الخطط العسكرية معتمدة وإذا جاء رد حماس سلبيا فهناك إقرار لتوسيع نطاق القتال.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، خلال مغادرته البيت الأبيض: "لدى حماس 3 أو 4 أيام للرد، وإذا لم تفعل، فستقوم إسرائيل بما يلزم"، في إشارة إلى التهديدات التي كان أطلقها بوقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك