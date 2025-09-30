ترامب: ننتظر رد حماس على خطة وقف الحرب في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ينتظرون حاليا رد حركة حماس على الخطة التي أعلنها لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بالبيت الأبيض، أنه أمام حركة "حماس"، 3 - 4 أيام للرد على الخطة.

ومضى قائلا: "إما أن تقبل حماس (الخطة) أو لا، وإن لم تفعل فستكون نهاية مؤسفة للغاية".

وأكد أن واشنطن ترغب في إطلاق سراح الرهائن على الفور، مبينا أنه لم يعد أمام "حماس" مجال كثير للتفاوض بشأن خطة السلام.

وأمس الاثنين، استعرض ترامب بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبرز بنود خطته المكونة من 20 بندا لوقف الحرب، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، ونزع سلاح حركة "حماس"، ووقف إطلاق النار.

ويأتي الإعلان عن الخطة فيما يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.