رويترز: تركيا تطرح رئاسة مشتركة مع أستراليا لمؤتمر المناخ COP31 لتجاوز خلاف استضافته

كشفت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة رويترز للأنباء، أن أنقرة اقترحت على أستراليا تقاسم رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) المزمع عقده العام المقبل، في محاولة لإنهاء الجمود القائم بين البلدين بشأن الدولة المضيفة، إلا أن الاتفاق لم يُحسم بعد.

وكانت تركيا وأستراليا قد قدمتا، كل على حدة، طلبا لاستضافة المؤتمر في عام 2022 دون أن يتخلى أي منهما عن ترشيحه، ما أدى إلى انسداد في مسار الاختيار يتوقع أن تتم معالجته خلال مؤتمر (كوب30) الجاري في مدينة بيلم البرازيلية.

ويحظى المؤتمر السنوي للمناخ بأهمية كبيرة كونه المنصة الأساسية لدفع المفاوضات الدولية بشأن سياسات المناخ، بينما يلعب البلد المضيف دورا محوريا في رسم أجندة القمة وتوجيه مسارات التفاوض.

ووفق المصادر، ناقش الجانبان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إمكانية اعتماد نموذج "الرئاسة المشتركة"، بما يشمل توزيع مهام استضافة الاجتماعات رفيعة المستوى وقيادة العملية التفاوضية بشكل متوازٍ.

لكن هذه المناقشات، رغم أنها أسست لـ "تفاهم مبدئي"، لم تسفر عن تقدم ملموس.

وتشير المصادر إلى استمرار الخلافات حول كيفية تفعيل الرئاسة المشتركة ضمن آليات الأمم المتحدة، ما أبقى الملف دون حسم.

وفي السياق ذاته، وصل وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إلى البرازيل للمشاركة في كوب30، مؤكدا أن القرار سيُتخذ خلال المؤتمر وأن ترشيح بلاده "يحظى بدعم واسع".

وتدعم دول جزر المحيط الهادئ العرض الأسترالي ضمن شراكة تسعى لتسليط الضوء على هشاشتها أمام المخاطر المناخية.

على الجانب التركي، تؤكد أنقرة أن استضافتها ستكون فرصة لتعزيز مبدأ الشمولية والتعاون، مع إعطاء أولوية لتمويل الدول النامية، إلى جانب إبراز ما حققته تركيا باتجاه الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053.

وبحسب المصادر، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن هذه الرؤية في مراسلات حديثة مع رئيس الوزراء الأسترالي، مشيرةً إلى أن تركيا لا تزال ترى إمكانية الوصول إلى "صيغة مرنة" عبر مشاورات مستمرة بين الطرفين.