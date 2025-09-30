حملة مداهمات بولايات ألمانية استهدفت شبابا يشتبه في انتمائهم لليمين المتطرف

نفذت الشرطة الألمانية حملة مداهمة واسعة في ولايات برلين وبراندنبورج ومكلنبورج-فوربومرن على شباب يُشْتَبَه في انتمائهم إلى اليمين المتطرف.

ووفقا لما تم إعلانه اليوم الثلاثاء، قام مكتب التحقيقات الجنائية بولاية برلين صباح اليوم بتفتيش منازل خمسة شبان وثلاث شابات يُعتقد أنهم ينتمون إلى مجموعة تُدعى "دويتشه يوجند فوران" ( الشباب الألماني إلى الأمام)، وتم اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عاما.

وتوجه النيابة العامة إلى المتهمين الثمانية، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عاما، تهمة الاشتراك في إحداث إصابة بدنية خطيرة.

وبحسب التحقيقات، يُعْتَقَد أن هؤلاء الشباب عادوا جماعة في مساء العاشر من أغسطس الماضي من مظاهرة مضادة لإحدى مسيرات المثليين التي تحمل شعار "يوم كريستوفر ستريت" في مدينة باوتسن (بولاية سكسونيا)، وعند وصولهم إلى محطة أوستكرويتس في برلين، هاجموا صحفيين اثنين (23 و25 عاما) كانا بانتظار القطار.

ويُشتبه بأن بعضهم كانوا ملثمين، حين قاموا بمحاصرة المجني عليهما الضحيتين ودفعوهما وضربوهما وركلوهما عدة مرات. كما يُواجه الشاب البالغ 18 عاماً، الذي صدر بحقه أمر اعتقال، اتهامات بارتكاب أعمال عنف أخرى.