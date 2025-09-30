رئيس الاستخبارات التركية يتوجه إلى قطر لبحث خطة ترامب بشأن غزة

توجه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مباحثات بخصوص التطورات المتعلقة بالخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وقالت مصادر أمنية تركية للأناضول، إن قالن سيعقد مباحثات مع الأطراف المعنية حول خطة ترامب، في إطار المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عن اجتماع للوسطاء سيعقد مع الوفد التفاوضي لحماس في الدوحة لبحث خطة ترامب، بشأن إنهاء الحرب على غزة.

وردا على سؤال بشأن انضمام تركيا لوساطة إنهاء حرب غزة، قال الأنصاري: "الاجتماع الذي عقد في نيويورك بين قادة دول عربية وإسلامية مع الرئيس ترامب وسّع من دائرة المشاركة في هذه المبادرة لتشمل جميع الدول المشاركة، لذلك نرى اليوم هذا الحضور المصري القطري التركي في اجتماع الدوحة".

والاثنين، استعرض ترامب بمؤتمر صحفي مع نتنياهو أبرز بنود خطته المكونة من 20 مادة لوقف الحرب، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، ونزع سلاح حركة "حماس"، ووقف إطلاق النار.