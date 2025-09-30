اليونيسف تدعو لإجلاء 25 رضيعا فورا من حضّانات غزة بعد قصف إسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى الإجلاء الفوري لما لا يقل عن 25 رضيعا مريضا أو خداجا من حضانات مدينة غزة، لإنقاذ حياتهم.

جاء ذلك بعد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الليل مستشفى الحلو، الذي يضم قرابة نصف هؤلاء الأطفال، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن دبابات الاحتلال تحاصر محيط المستشفى، حيث يرقد نحو 12 رضيعا في الحضانات، بينما يتعرض المكان للقصف المستمر.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في غزة، إن هناك تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأضافت في بيان، أن تعنت الاحتلال في تقويض وصول الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات يزيد من تعقيدات الوضع الصحي للمرضى والجرحى.

وأشارت إلى أن كل الجهات المعنية مطالبة بالتحرك العاجل لضمان الوصول الآمن للاحتياجات الطبية ومنع انهيار الخدمة.