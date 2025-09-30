سيتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في اجتماع غير مألوف لمئات من كبار الضباط العسكريين الأمريكيين الذين تم استدعاؤهم من كل أنحاء العالم، في قاعدة قرب واشنطن.

ولم يتم تقديم أي سبب رسمي لهذا الاجتماع غير المألوف الذي سيعقد في كوانتيكو، في وقت يواجه الجيش الأمريكي جدلا في الداخل والخارج مع إصدار ترامب أوامر بنشر قوات في مدينتين أمريكيتين يسيطر عليهما الديموقراطيون وبشن ضربات قاتلة على قوارب صغيرة يُشتبه في أنها تُستخدم لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأمر ترامب، الذي أشرف على عملية نادرة لتسريح عدد كبير من الجنرالات والأدميرالات بعد توليه منصبه، بشن ضربات على مواقع نووية إيرانية رئيسية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يوما في يونيو، وكذلك على الحوثيين في اليمن.

وقال ترامب، للصحفيين عندما سُئل عن هذا الاجتماع الأسبوع الماضي: "أنا أحبه. أعني، أعتقد أنه رائع".

وفي إشارة إلى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، قال ترامب: "ليكن ودودا مع الجنرالات والأدميرالات من كل أنحاء العالم".

من جانبه، رفض نائب الرئيس جاي دي فانس وصف الاجتماع بأنه "غير عادي"، قائلا للصحفيين: "الغريب أنكم انتم من جعلتم منه خبرا هاما".

ولم يقدم البنتاجون تفسيرا علنيا للسبب وراء عقد هذا الاجتماع، واكتفى الناطق باسمه شون بارنيل بالقول في بيان إن هيجسيث "سيلقي كلمة أمام كبار قادته العسكريين مطلع الأسبوع المقبل".

-تغييرات في البنتاجون

وبحسب التقارير، فإن هذه الجلسة ستجمع ضباطا برتبة نجمة وما فوق، أي أن عددا كبيرا من الأفراد الذين يتولون مناصب قيادية سيُسحبون من واجباتهم في كل أنحاء العالم. لكن عدم الوضوح أدى إلى إثارة تكهنات بأنه سيتم إعلان أمر مهم.

وفي مايو، أمر هيجسيث بتسريح عدد كبير من الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأمريكي، من بينهم ضباط بأربع نجوم، بنسبة 20% على الأقل.

وجاء ذلك بعد إعلان البنتاجون في فبراير أنه يهدف إلى تقليص عدد موظفيه المدنيين بنسبة 5% على الأقل.