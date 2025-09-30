تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال ريان في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الزمالك أتيحت له فرص كان بإمكانه انهاء المباراة مبكرا، ولكن الزمالك كان منهارا بدنيا، وفيريرا مدرب الزمالك غريب يرى أن بعض من لاعبيه منهارين بدنيا ورغم ذلك لم يقم إجراء أي تبديلات"

وأضاف: " الأهلي أدار المباراة بإمتياز، وأداء الأهلي والزمالك قبل المباراة ليس أفضل حال، والشوط الأول كان مستوى الفريقين عادي، ونزول حسين الشحات الاضطراري كان نقطة فارقة في الأهلي أمام الزمالك وحسين الشحات مع ريبيرو كان قد نسى الكرة، ولكن عماد النحاس أعاد له ثقته في نفسه وكان متأثر نفسيا."