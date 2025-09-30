أمرت نيابة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بحبس فتاة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل مسن بعد التعدي عليه بحجر على رأسه، وسرقة متعلقات كانت بحوزته، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما على خلفية علاقة غير شرعية جمعتهما.

وطلبت النيابة العامة استمرار تحريات المباحث الجنائية، والاستماع لأقوال شهود العيان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الجريمة، وتقرير الطب الشرعي لمناظرة جثمان القتيل، تمهيدًا للتصريح بالدفن.

وتلقى اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر، ملقاة على الأرض وغارقة في الدماء، ومصابة بجروح في الرأس.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، بصحبة سيارة إسعاف، وتم فرض طوق أمني حول مكان الواقعة، واستدعاء النيابة العامة لمعاينة الجثمان.

وتبين من المعاينة الأولية أن المجني عليه يعمل بائع مناديل في المنطقة، كما أظهرت التحريات أنه كان على علاقة غير شرعية بالمتهمة، التي تعمل في المهنة نفسها، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي.

ووفقًا للتحريات، التقطت المتهمة حجرًا من الأرض وسددت به ضربة قوية إلى رأس المجني عليه، ما أدى إلى تهشيم جمجمته ووفاته في الحال، ثم قامت بسرقة متعلقات شخصية كانت بحوزته قبل أن تفر هاربة من مكان الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة في أحد الأماكن التي كانت تختبئ بها، وبمواجهتها أمام رجال المباحث، اعترفت تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأفادت بأن الخلاف وقع بسبب رغبة المجني عليه في إنهاء العلاقة بينهما.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.