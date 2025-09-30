قناة مكان الإسرائيلية: توجيهات سياسية بعدم السماح لسفن أسطول الصمود بالوصول لغزة

أفادت قناة مكان الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن القيادة السياسية وجهت بعدم السماح لسفن أسطول الصمود العالمي بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن سلاح البحرية يواصل استعداداته للسيطرة على سفن الأسطول في عرض البحر، مشيرة إلى أن التحضير جار لنقل النشطاء إلى سفينة حربية كبيرة نظرا لعدد السفن الكبير في الأسطول.

وأوضحت القناة أنه سيتم سحب سفن الأسطول إلى ميناء أسدود مع احتمال إغراق بعضها في البحر.

وأمس الاثنين، أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي أنه بات على بُعد 3 أو 4 أيام من قطاع غزة، ويدخل خلال يومين "المنطقة عالية المخاطر".

وعبر منشور بمنصة فيسبوك، قال أسطول الصمود المغاربي، وهو عضو بالأسطول العالمي: "سفننا تبعد فقط 366 ميلا بحريا (589 كيلومترا) عن غزة، مع وصول متوقَّع خلال 3 إلى 4 أيام".

وأضاف: "أسطول الصمود العالمي يتوسع.. بات يضم 44 سفينة بعد انضمام قاربين جديدين في طريقهما للّحاق بنا"، وأشار إلى أن الأسطول سيدخل خلال يومين إلى "المنطقة عالية المخاطر".



