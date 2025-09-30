القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بمدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، إنه بعد عودة مقاتليها من خطوط القتال أكدوا استهداف دبابة "ميركفاه" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105".

وأضافت أن العملية نُفِّذت بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة وذلك بتاريخ 27 سبتمبر الجاري.

وكانت القسام قد أعلنت أمس الاثنين، عن دك موقع قيادة وسيطرة للاحتلال شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وتتزايد بشكل ملحوظ عمليات المقاومة الفلسطينية في مدينة غزة، رغم تكثيف جيش الاحتلال عدوانه عليها سواء عبر الغارات والقصف أو التقدم بريًّا.