أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاج الفيلم الوثائقي "الرفات الأخير.. حكاية مصري من وادي القمر"، استعدادا لعرضه قريبًا على شاشة قناة "الوثائقية"، وذلك احتفاءً بالذكرى الثانية والخمسين لانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة 1973.

يوثق الفيلم قصة المجند المصري الشهيد/ فوزي محمد عبد المولى، الذي عُثر على رفاته في شبه جزيرة سيناء، بعد أكثر من نصف قرن على استشهاده، ويرصد تفاصيل نشأة "فوزي" في قرية وادي القمر بالإسكندرية، ثم التحاقه بالقوات المسلحة المصرية لأداء الخدمة العسكرية في ستينيات القرن الماضي، مسلطًا الضوء على بعض الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، إضافة إلى إبراز قيمة الجندية في حياة كل مصري، وحرص المؤسسة العسكرية المصرية على الوفاء لأبنائها من الأبطال والشهداء مهما مرَّت السنوات.