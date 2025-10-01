ليفربول يسقط أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال

واصل ليفربول نتائجه السلبية وتلقى خسارة جديدة أمام جالاتا سراي التركي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب رامس بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين من ركلة جزاء في الدقيقة 16، ليمنح الفريق التركي التقدم مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني دفع المدرب الهولندي آرني سلوت بالنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 62، على أمل تعديل النتيجة، إلا أن محاولاته لم تجد طريقها للشباك، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لجالاتا سراي.

وكان ليفربول قد تلقى خسارة في المبارة الماضية بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1، ليتلقى الريدز الهزيمة الثانية على التوالي.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليفربول عند 3 نقاط في المركز ال 16 بينما ارتفع رصيد جالاتا سراي إلى 3 نقاط في المركز 18.