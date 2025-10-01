فشل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في إنهاء الإغلاق الحكومي

فشل تصويت عقده مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، في إنهاء الإغلاق الحكومي بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ، حيث تمسك الديمقراطيون بمطالب حزبهم لتمويل إعانات الرعاية الصحي التي يرفض الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون توفيرها.

وكشفت نتائج التصويت بعض التصدعات داخل صفوف الديمقراطيين، لكنها لم تسفر عن أي تقدم يذكر.

وتبادل جميع الأطراف الاتهامات في اليوم الأول من الإغلاق، بعدما فشل البيت الأبيض والكونجرس في التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل البرامج والخدمات الحكومية، ما أدخل البلاد في دوامة جديدة من عدم اليقين.

ومن المتوقع أن يتم تسريح نحو 750 ألف موظف فيدرالي مؤقتا، مع احتمال فصل بعضهم من قبل إدارة ترامب الجمهورية.

كما سيتم إغلاق العديد من المكاتب، ربما بشكل دائم، حيث تعهد الرئيس "بإجراءات لا رجعة فيها" لمعاقبة الديمقراطيين.

ومن المتوقع أن يمضي ترامب بأقصى سرعة في أجندته الخاصة بترحيل المهاجرين، فيما ستتعثر قطاعات التعليم والبيئة وغيرها من القطاعات. ومن المرجح أن تمتد التداعيات الاقتصادية إلى جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، محاطا بقادة الحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول "آمل حقا أن يعودوا إلى صوابهم".

ويعد هذا ثالث إغلاق فيدرالي يحدث في عهد ترامب، لكنه الأول منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام. ويعكس سجله الانقسام الحاد حول أولويات الموازنة في مناخ سياسي يكافئ المواقف المتشددة أكثر من السعي إلى تسويات تقليدية.