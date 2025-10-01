أكدت قناة الأهلي جاهزية أحمد سيد زيزو ومحمد شكري، ثنائي الفريق الأول بالنادي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق كهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساء يوم السبت القادم، على ملعب المقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وأوضحت قناة الأهلي أن أحمد سيد زيزو أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة كهرباء الاسماعيلية، حيث شارك قبل القمة في التدريبات الجماعية، إلا أن الجهاز الفني فضّل عدم التعجل في الدفع بيه.

وأشارت القناة إلى أن الظهير الأيسر، محمد شكري أصبح جاهزًا تمامًا أيضًا للمشاركة في المباريات، حيث ينتظر فقط قرار الجهاز الفني بضمه لقائمة مباراة كهرباء الإسماعيلية، أو الانتظار لحين تجهيزه فنيًا بشكل أكبر.

وعن الثنائي، نيتس جراديشار وأشرف داري، فأتمت قناة الأهلي أن موقفهما سيتحدد غدًا خلال مران الفريق الأول، أما كريم فؤاد فهو غير جاهز بنسبة 100%.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، فيما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط.