بابا الفاتيكان يهاجم المشككين في تغير المناخ ويؤكد التمسك بالإرث البيئي لفرنسيس

هاجم البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، المتشككين الذين "يسخرون من أولئك الذين يتحدثون عن الاحتباس الحراري العالمي"، حيث تبنى بقوة الإرث البيئي للبابا الراحل فرنسيس وجعله خاصا به في أحد أقوى تصريحاته وأكثرها شمولا حتى الآن.

وترأس ليو الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لرسالة فرنسيس البيئية الهامة "لوداتو سي" (الحمد لك) في تجمع عالمي جنوب روما.

وتؤكد الرسالة أهمية رعاية الكوكب كاهتمام أخلاقي عاجل وذو أهمية وجودية وأطلقت حركة شعبية عالمية للدفاع عن رعاية خلق الله والشعوب الأكثر تضررا من استغلاله.

وقال البابا ليو لنحو ألف ممثل للجماعات البيئية والسكان الأصليين إنهم بحاجة إلى الضغط على الحكومات الوطنية لتطوير معايير أكثر صرامة لتخفيف الضرر الذي حدث بالفعل.

وقال إنه يأمل أن يستمع مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للناخ إلى "صرخة الأرض وصرخة الفقراء".

ولم يذكر البابا أسماء، لكن أول بابا أمريكي في التاريخ تحدث بعد أيام من شكوى الرئيس دونالد ترامب، ببيانات كاذبة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن "خدعة" الاحتباس الحراري.

وكان ترامب منذ فترة طويلة منتقدا للعلوم والسياسات المناخية التي تهدف إلى مساعدة العالم على الانتقال إلى الطاقات الخضراء مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.