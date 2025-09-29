ضبط شخصين أشعلا النيران بسيارة شقيقهما بسبب خلافات الميراث في الصف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقدم شقيقان على إشعال النيران في سيارة شقيقهما الثالث، وذلك بسبب خلافات حول الميراث في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بسيارة بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء لمحل الحريق.

وتبين نشوب حريق سيارة وبمراجعة الكاميرات، تبين أن شقيقن سكبا مادة سريعة الاشتعال، على سيارة شقيقهما الثالث، وذلك بسبب خلافات حول الميراث، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أية إصابات.

وتمكن رجال الأمن من القبض على الشقيقين المتهمين، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات