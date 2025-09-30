قال الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن أداء القطاع السياحي ارتفع بأكثر من 20% هذا العام مقارنة بـ6% فقط العام الماضي، وذلك بفضل الخطط الاستراتيجية لتنشيط السياحة وتكثيف الجهود في مجالات التسويق.

وأضاف خلال مقابلة في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON E"، أن رؤية الوزارة تقوم على جعل مصر الوجهة الأولى عالميًا من حيث التنوع السياحي، تحت شعار "مصر.. تنوع لا مثيل له"، موضحًا أن مصر تمتلك مقومات سياحية استثنائية مثل مسار رحلة العائلة المقدسة ومناطق الغوص بشرم الشيخ، بجانب المقاصد التقليدية في الغردقة والأقصر. وشدد على أهمية استحداث خطوط سير جديدة للسائحين وعدم الاكتفاء بالمسارات التقليدية.

وأكد فتحي، أن الوصول إلى 30 مليون سائح هدف قابل للتحقق، من خلال مضاعفة عدد الغرف الفندقية البالغ حاليًا نحو 235 ألف غرفة، أضيف إليها 5500 غرفة جديدة هذا العام، مشيرًا إلى الحوافز والتسهيلات الممنوحة لمشروعات البناء والشقق الفندقية "Holiday Home"، بما في ذلك إمكانية تحويل الوحدات السكنية إلى فندقية عبر هيئة المجتمعات العمرانية دون رسوم إضافية.

ولفت وزير السياحة، إلى أن أبرز العقبات التي تواجه قطاع الغرف الفندقية تكمن في أن وزارة السياحة ليست صاحبة ولاية على الأراضي، خصوصًا بعد نقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان.

وشدد على ضرورة إنشاء "بنك للفرص الاستثمارية" وميكنته عبر موقع إلكتروني بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لتسهيل وصول المستثمرين إلى هذه الفرص بشكل مباشر.