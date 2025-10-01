بيراميدز يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه القاري بمواجهة الجيش الرواندي

يستهل فريق بيراميدز المصري حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يحل ضيفًا على فريق الجيش الرواندي اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول، على استاد "كيجالي بيليه" في العاصمة الرواندية، عند الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويخوض بيراميدز اللقاء وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا كبيرًا على طلائع الجيش برباعية نظيفة في الدوري المصري، في حين يدخل الجيش الرواندي المواجهة بعد انتصار محلي على فريق جيكوبي بهدفين مقابل هدف في افتتاح مشواره بالدوري.

بيراميدز كان قد كتب التاريخ الموسم الماضي بالتتويج باللقب الإفريقي الأول في تاريخه، بعدما تجاوز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في النهائي، ليصبح أحدث أبطال القارة السمراء. ويسعى الفريق المصري للحفاظ على لقبه ومواصلة مشواره القاري من خلال تخطي عقبة الجيش الرواندي في مستهل مشواره بالنسخة الحالية.

أما الفريق المضيف، ممثل الكرة الرواندية بعد تتويجه بالدوري المحلي، فيطمح إلى تحقيق مفاجأة كبيرة بإقصاء حامل اللقب مبكرًا، وإثبات نفسه على الساحة الإفريقية.