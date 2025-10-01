ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي لتصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 أعوام

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 12.7% مقارنة بالعام الماضي خلال سبتمبر الماضي، وذلك يرجع إلى قوة الطلب على أشباه الموصلات، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق لأول مرة منذ 3 أعوام ونصف العام.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن بيانات وزارة التجارة والصناعة أظهرت أن الصادرات بلغت 65.95 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

ويعد هذا أعلى مستوى للصادرات منذ أن وصلت لمستوى قياسي في مارس 2022.

وارتفعت الصادرات خلال الربع الثالث بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتصل إلى 185.03 مليار دولار، لتتجاوز حاجز 180 مليار دولار، مسجلة مستوى قياسيًا ربعيًا جديدًا.

وانخفضت الواردات بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتصل إلى 56.4 مليار دولار في سبتمبر الماضي؛ لتسجل كوريا الجنوبية فائضًا تجاريًا بواقع 5.64 مليار دولار.