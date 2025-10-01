 عودة طائرة تابعة للوفتهانزا إلى فرانكفورت بعد انبعاث دخان في قمرة القيادة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 10:54 ص القاهرة
عودة طائرة تابعة للوفتهانزا إلى فرانكفورت بعد انبعاث دخان في قمرة القيادة

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 10:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 10:49 ص

اضطرت طائرة مستأجرة من شركة "سيتي جت" الأيرلندية، وتابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، إلى قطع رحلتها من فرانكفورت إلى مدينة بيلوند الدنماركية مساء الأحد الماضي، بعد أن أبلغ الطيارون عن انبعاث دخان في قمرة القيادة.

وقالت متحدثة باسم "لوفتهانزا" في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، إن الطائرة من طراز "كنادير سي آر جاي-1000" كانت تقل 83 راكبا عند وقوع الحادث.

وبعد نحو 35 دقيقة من الإقلاع، عادت الطائرة أدراجها لتتمكن من الهبوط مجددا بأمان في مطار فرانكفورت، وفقا للمتحدثة.

ولم تُعرف بعد أسباب انبعاث الدخان داخل قمرة القيادة، ولم تقع أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

