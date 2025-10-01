سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، اعتزامه إغلاق "شارع الرشيد" أمام الفلسطينيين، مع السماح فقط بالنزوح عبره من مدينة غزة إلى وسط وجنوب قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تحت عنوان: "إغلاق شارع الرشيد".

وشارع الرشيد هو طريق ساحلي يربط بين شمال وجنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية منذ عامين.

وتوجه أدرعي إلى المواطنين الفلسطينيين في غزة قائلا: "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00".

وأضاف: "الانتقال جنوبا سيُسمح به لمَن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة. في هذه المرحلة يسمح الجيش بالانتقال جنوبا دون تفتيش".

ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه الدموي لمدينة غزة وتفجيره مبانيها السكنية، بهدف إجبار الفلسطينيين على النزوح، تمهيدا لاحتلال المدينة.

ويمعن جيش الاحتلال في إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، ويواصل تنفيذ خطته لاحتلاله، رغم كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي عن خطته التي تنص على إنهاء الحرب.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء مع ترامب بالبيت الأبيض الاثنين، موافقته على الخطة المكونة من 20 بندا.

فيما قالت الدوحة إن دولتي الوساطة قطر ومصر عرضتا الخطة على حماس، والحركة "تعاملت بمسؤولية، ووعدت بدراستها".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا، و168 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.