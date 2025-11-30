زعيم كوريا الشمالية يتعهد بمنح أصول استراتيجية جديدة للقوات الجوية

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون احتفالا بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس القوات الجوية للبلاد، قائلا إنه سيجري منحها أصولا عسكرية استراتيجية جديدة و "واجبا مهما جديدا"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال الاحتفال الذي أقيم يوم الجمعة في مطار كالما التابع لمجموعة كيل يونج جو هيرو فلاينج 59 بالجناح الجوي الثاني، بمناسبة ذكرى تأسيس القوات الجوية لجيش الشعب الكوري.

وفي كلمة ألقاها في الاحتفال بالذكرى السنوية، قال كيم: "سيجري منح القوات الجوية أصولا عسكرية استراتيجية جديدة وسيعهد إليها بواجب مهم جديد"، على الرغم من أنه لم يحدد ماهية تلك الأصول الاستراتيجية.

وأشار: "إن التوقعات... للقوات الجوية التي ستلعب دورا في ممارسة رادع الحرب النووية كبيرة جدا، ويجب على القوات الجوية أن ترد بحزم وتسيطر على جميع أنواع أعمال التجسس والاستفزازات العسكرية المحتملة للأعداء للتعدي على المجال الجوي السيادي".

وفي الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية دفع تحديث قواتها العسكرية التقليدية، تركز البلاد أيضا على تعزيز قواتها الجوية، حيث كشفت عن أول تدريب جوي جوي بالذخيرة الحية يضم طائرات عسكرية في مايو الماضي ونظام طائرات للإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا في مارس الماضي، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ورافقت ابنة كيم ووريثته المحتملة، جو-آي، والدها في حدث يوم الجمعة، مسجلة أول ظهور إعلامي لها منذ أن سافرت إلى الصين في أوائل سبتمبر مع والدها لحضور عرض عسكري في بكين.





