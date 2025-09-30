وزير السياحة يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: العمل اكتمل بنسبة 99%

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثا «مختلفا تماما» في فكرته وتصميمه عن الفعاليات السابقة كموكب المومياوات الملكية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» أن الافتتاح هذه المرة يتركز على استقبال ضيوف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذين سيشرفون الحفل.

وشدد أن طبيعة الحدث لن تتضمن مشاهد لنقل قطع أثرية، ولكن سيكون «حفلا مبهرًا» يعقبه زيارة خاصة للرئيس وضيوفه داخل قاعات المتحف.

وأشاد باهتمام الرئيس السيسي «غير المسبوق» بالمتحف، قائلا: «لم أر اهتماما أكثر من ذلك، فهو يتابع هذا الموضوع بالتفصيل وكل التطورات التي تحدث».

وأوضح أن الرئيس السيسي كان حريصا دائما على إنجاز المتحف في أسرع وقت؛ لكنه في كل مرة كان يشدد «أريد الأفضل»، مؤكدا أن العمل في هذا الصرح العملاق اكتمل بنسبة 99%.

وأشار إلى أن نسبة الـ1% المتبقية عبارة عن «رتوش أخيرة» سيتم الانتهاء منها خلال فترة إغلاق للمتحف ستمتد لـ15 يوما تسبق حفل الافتتاح.

وأوضح أن المتحف سيظل المتحف مغلقا لمدة يومين إضافيين للزيارات الخاصة بالوفود الرسمية وضيوف الدولة بعد حفل الافتتاح، ليتم بعدها فتح أبوابه للجمهور، على أن يُعلن لاحقا وبشكل منفصل عن جدول الفعاليات التي ستستمر داخل المتحف.