قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، إن الوزارة تستهدف «إعادة الإحياء» منطقتي القاهرة الخديوية والتاريخية.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى أن الخطة ترتكز على استعادة الطابع المعماري الفريد للعمارات والمباني التراثية، مع تنفيذ أعمال رفع كفاءة شاملة للمرافق في الممرات والشوارع.

ولفت إلى تحويل بعض الممرات إلى مسارات مخصصة للمشاة، مع منع حركة السيارات بها، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق التراثية.

ونوه إلى الانتهاء من تطوير «حديقة الأزبكية»، مؤكدا أن من المستهدف افتتاحها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الحديقة شهدت «إعادة إحياء كاملة»، بما في ذلك البرجولات التراثية، ونادي السلاح الذي كانت تقام به حفلات السيدة أم كلثوم، بالإضافة إلى المطعم، والنوافير الأثرية، والمسطحات الخضراء.

وأوضح أن التطوير شمل «سوق الكتب» الشهير الذي كان يعاني من «العشوائية» والمظهر غير الحضاري، لافتا إلى إنشاء «أكشاك خشبية رائعة ومميزة»، مع تزويدها بجميع عوامل الأمان وأنظمة إطفاء الحرائق.

كما نوه إلى الانتهاء من عمليات تسكين الوحدات في المنطقة، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنها باتت تشهد مجموعة متعددة الاستخدامات من المباني كالعيادات والمحال التجارية.