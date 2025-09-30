ألمانيا تصف خطة ترامب للسلام في غزة بأنها فرصة فريدة

وصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، يوم الاثنين، اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة بأنه "فرصة فريدة" تبعث الأمل في نفوس مئات الآلاف الذين يعانون في القطاع.

وقال فاديفول في برلين: "لقد منح هذا الاقتراح الأمل لمئات الآلاف من سكان غزة الذين يعانون من القتال العنيف والأسر القاسي ومعاناة إنسانية لا توصف. أخيرا، أصبح هناك أمل للإسرائيليين والفلسطينيين في إمكانية انتهاء هذه الحرب قريبا".

ودعا وزير الخارجية حركة حماس الفلسطينية إلى قبول الخطة، وناشد كل من يملك نفوذا عليها الضغط عليها للتحرك. وقال: "يجب ألا تهدر هذه الفرصة. على حماس اغتنامها".

وأشاد فاديفول بمشاركة ترامب، مؤكدا استعداد ألمانيا لدعم الخطة. وأضاف: "مع شركائنا الأمريكيين والعرب والأوروبيين، نتشاطر هدفا مشتركا: الأمن الدائم لدولة إسرائيل، ورؤية سياسية للفلسطينيين". وأعرب وزير الخارجية أيضا عن أمله في أن يفتح الاقتراح الباب أمام عملية مصالحة أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

كما أعلن عن خطط للسفر إلى المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع.