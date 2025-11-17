شبيبة القبائل يعلن عن قميصه الجديد قبل مواجهة الأهلي

أزاح نادي شبيبة القبائل الجزائري، اليوم الإثنين، الستار عن قميصه الجديد قبل مواجهة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأعلن شبيبة القبائل عن القميص الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي"فيسبوك" عن طريق فيديو يستعرض فيه القميص وصور لبعض اللاعبين يرتدونه.
ويقع شبيبة القبائل في نفس المجموعة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الثانية مع الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني.
ويستعد الفريق الجزائري للسفر إلى مصر خلال أيام قليلة، استعدادا لمواجهة الأهلي، مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.