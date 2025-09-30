قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مشروع تطوير سانت كاترين، «لم يكتمل بعد ويتطلب مزيدًا من الوقت» لإنجاز بعض التعديلات اللازمة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر «ON E» أن سانت كاترين ستظل دائمًا مكانا ذا قدسية وخصوصية فريدة؛ نظرًا لوجود الدير التاريخي بها، مشيرا إلى إنفاق الكثير على المشروع، لا سيما أن المطار أُعيد إنشاؤه تقريبا من جديد.

وشدد أن «سانت كاترين ستظل زيارة اليوم الواحد والليلة الواحدة»، معتبرا أن من الصعب أن يقضي السائح العادي فترة طويلة هناك، عدا بعض السياح الذين يرغبون في التخييم وتسلق الجبال، أو المهتمون بمراقبة هجرة الطيور في مواسم معينة.

ونوه إلى أن أعداد هذه الفئة ستظل قليلة ولن تغير من طبيعة المنطقة كوجهة للزيارات السريعة.

وتطرق إلى حدث افتتاح المتحف المصري الكبير المرتقب في الأول من نوفمبر المقبل، مشيرا إلى استقبال الوزارة الردود الموجهة للحضور، ويجري نقلها إلى رئاسة الجمهورية.

وتوقع «إقبالا كبيرًا» على افتتاح المتحف، متمنيًا أن تسمح الظروف المحيطة لإقامته بصورة لائقة، باعتباره حدثا «يستحق الاحتفاء»، على أن يخرج بصورة مشرفة تتناسب مع حجم الجهد المبذول، والاهتمام الذي أولته القيادة السياسية للمشروع.