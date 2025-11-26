انقلاب عسكري في غينيا بيساو عشية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عشية الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، أعلن عسكريون الأربعاء "السيطرة الكاملة" على غينيا بيساو ، و"تعليق العملية الانتخابية" وكذلك إغلاق كل النقاط الحدودية في البلاد.

وكان شهود ومصادر إعلامية قد أفادوا في وقت سابق بسماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي ومقر اللجنة الوطنية للانتخابات بالعاصمة.

ولغينيا بيساو تاريخ من الانقلابات.

وقال عسكريون في غينيا بيساو، الأربعاء، إنهم سيطروا بشكل كامل على البلاد كما أعلنوا "تعليق العملية الانتخابية" وإغلاق كل النقاط الحدودية في البلاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان سكان محليون وصحفيون أفادوا بوقوع إطلاق نار الأربعاء قرب القصر الرئاسي وأمام مقر اللجنة الوطنية للانتخابات في عاصمة غينيا بيساو.

وبحسب المصادر ذاتها، شوهد بعض المارة أمام القصر الرئاسي ومقر لجنة الانتخابات وهم يفرّون بحثا عن ملجأ، بينما استمر إطلاق النار في نحو الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

وأجرت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا انتخابات رئاسية الأحد الماضي ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية الخميس.

ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي عمر سيسكو إمبالو مع أبرز منافسيه فرناندو دياس. ولم يتضح من يقف وراء إطلاق النار حتى الآن.

أنطونيو يايا سيدي، المتحدث باسم إمبالو، قال إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما على لجنة الانتخابات لمنع إعلان نتائج التصويت.

وأضاف أن المسلحين من أنصار دياس، لكنه لم يقدم أدلة على ذلك.

وشهدت الدولة الساحلية الصغيرة الواقعة بين السنغال وغينيا تسعة انقلابات على الأقل خلال الفترة بين عامي 1974، عندما نالت الاستقلال عن البرتغال، و2020، حينما تولى إمبالو منصبه.