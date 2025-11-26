مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية بكل أبعادها

اُختتمت اليوم بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (55) لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبرئاسة سوريا وبمشاركة الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية والمنظمات والهيئات الإعلامية العربية ذات صفة مراقب لدى المجلس.

وأكدت القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الاعلام العرب ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية بكافة أبعادها السياسية والإنسانية والحقوقية وفي مقدمتها قضية القدس المحتلة وحث وسائل الاعلام العربية على مواصلة تغطيتها للتطورات الراهنة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة في قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مستنكرا استهداف القوات الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين في خرق سافر لأحكام القانون الدولي والإنساني.

وبخصوص ميثاق الشرف الإعلامي، أكد المجلس أهمية الترويج لهذا الميثاق وفق التعديلات التي اُدخلت عليه خلال الدورة (163) لمجلس جامعة الدول العربية في أبريل الماضي، مؤكداً تفعيل مقتضياته وترويجه على أوسع نطاق في المشهد الإعلامي العربي والالتزام بضوابطه القائمة على التحلي بالأمانة والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية وترسيخ ثقافة التسامح ونبذ خطابات التحيز والتمييز واحترام المقومات السيادية للدول الأعضاء.

كما أعتمد المجلس الاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية والخطة العربية الموحدة للتعاطي مع القضايا البيئية والتنمية المستدامة بما يتماشى مع الرؤية العربية 2045 المعتمدة في القمة العربية (34) في بغداد مايو الماضي.

وحرصاً من المجلس على مسايرة التحولات في المشهد الإعلامي والرقمي رحب بمبادرة الإمارات لتنظيم برنامج حول "هندسة الاعلام في عصر الذكاء الاصطناعي" وتكليف اللجنة العربية للإعلام الالكتروني بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم الاعلام الرقمي.

وبخصوص خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، أكد المجلس الحاجة الماسة للتنفيذ المحكم والمتكامل لآليات ومكونات هذه الخطة بدءا بتقديم الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية ومواجهة السردية الإسرائيلية وتثمين الشخصية الحضارية والثقافية العربية والتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب.

وفي هذا السياق، كلف المجلس فريق من الخبراء لوضع رؤية شاملة وإطار زمني لتنفيذ الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية إلى مواصلة جهودها في تنفيذ برنامج خريطة الاعلام العربية للتنمية المستدامة.

ومن منطلق الحرص على إستكمال صياغة رؤية عربية شاملة للتفاوض مع الشركات الاعلامية الدولية حث المجلس فريق العمل المعني بالتعاون مع إتحاد اذاعات الدول العربية للإسراع بإعداد هذه الرؤية تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة.

ومن جانب آخر، وافق مجلس وزراء الاعلام العرب على تسمية كل من الرباط عاصمة للإعلام العربي لسنة 2026 والدوحة 2027 ودمشق 2028 مع التأكيد على أن يشمل برنامج هذه الفعالية تخصيص محور خاص عن القدس الشريف والطابع المتفرد لهذه المدينة المقدسة على مختلف المستويات الروحية والثقافية والعمرانية.

وفي سياق توجهات المجلس للتعاطي مع القضايا الإعلامية النوعية بما فيها أوضاع الطفل في المنطقة العربية، وافق المجلس على إعتماد جائزة اعلام الطفل العربي بالتعاون بين جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والإتصال وقطاع الشؤون الإجتماعية) بمبادرة من الشيخة فاطمة بنت مبارك بدولة الامارات العربية المتحدة للعمل بصورة تشاركية على إعطاء هذه الجائزة الرفيعة بعداً عربيا واسعاً بما تحمله من دلالات اجتماعية وتربوية وتنموية وبما من شأنه إنتاج محتوى خلاق لخدمة قضايا الطفل.

وعلى هامش أعمال الدورة (55) لمجلس وزراء الاعلام العرب، قام أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتكريم الوزير المشرف على الإعلام الرسمي بفلسطين أحمد عساف في إشارة تضامنية قوية مع الجسم الإعلامي الفلسطيني، كما سلمت شهادات تقديرية لنخبة من الإعلاميين العرب وجوائز مالية برعاية كريمة من دولة الكويت للفائزين بجائزة التميز الإعلامي العربي في مختلف التخصصات المكتوبة والسمعية - البصرية والرقمية.