قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، إن الدولة «خطت خطوات متقدمة جدًا في ملف القضاء على المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة»، مشيرا إلى أنها كانت تمثل تهديدًا على حياة وأمن سكانها.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى إنشاء مناطق إسكان بديلة تليق بالمواطن المصري، وترفع من جودة الحياة، مستشهدا بتطوير منطقة ماسبيرو.

ونوه إلى استكمال المشاريع الاستثمارية في هذه المناطق بعد تطويرها وتحويلها إلى مناطق عمرانية وحضارية متكاملة، لافتا إلى وجود عدد كبير من المشروعات قيد التنفيذ.

وأضاف أن مشروع «حدائق الفسطاط» شهد كذلك «نقلة حضارية كبيرة جدا»، موضحا أن المنطقة باتت تضم ساحة احتفالات ومنطقة استثمارية تشمل مجموعة من المطاعم والمباني متعددة الاستخدامات، ومناطق ترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى منطقة الثلاث تلال الخضراء، والتي يمكن للزوار الصعود إليها بسيارات الجولف ومشاهدة الأهرامات من قمتها.

وأوضح أن منطقة «سور مجرى العيون» التي كانت غير آمنة، شهدت أيضا إنشاء مشروع سكني راقي للغاية، هو «مشروع أرابيسك»، لافتا إلى الترتيب حاليا لتشغيل فنادق ومولات تجارية كبرى به.

وأكد أن العمل جار حاليا في المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستضيف مباني متعددة الاستخدامات تشمل عيادات ومكاتب إدارية ومحال تجارية، ضمن رؤية كاملة ومتكاملة للمنطقة.