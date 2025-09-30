المستشار الألماني: لسنا في حالة حرب لكننا لم نعد في حالة سلم

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الاثنين: "نحن لسنا في حالة حرب، لكننا لم نعد في حالة سلم أيضا"، محذرا من أن العالم يشهد تحولات جذرية.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية نظمتها صحيفة "راينيشه بوست"، أوضح ميرتس أن النظام الدولي القائم على القواعد يجري استبداله بسياسات قوة صرفة، غالبا ما تكون مصحوبة باستخدام القوة العسكرية. وأضاف: "نحن نعيش في عالم مختلف تماما".

وأعرب ميرتس عن قلقه إزاء الطائرات المسيرة التي شوهدت في الآونة الأخيرة تحلق فوق الدنمارك وولاية شليسفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا. وأشار إلى أن هذه الطائرات تبدو غير مسلحة لكنها مجهزة بتقنيات استطلاع ويصل طول جناحيها إلى ثمانية أمتار. وتابع: "ما زلنا لا نعرف على وجه الدقة مصدرها، لكن الشبهات تشير إلى روسيا".

وقال ميرتس إن التعامل مع هذا التهديد أمر معقد نظرا للكثافة السكانية في ألمانيا، مضيفا أن طائرة مسيّرة يبلغ طول جناحيها ثمانية أمتار لا يمكن إسقاطها ببساطة من السماء.

وأضاف: "قد تسقط في فناء منزل، أو في روضة أطفال، أو في مستشفى. علينا أن نكون حذرين للغاية في ما نفعله"، مشددا على أن النهج الأفضل هو منع مثل هذه الطائرات من دخول المجال الجوي الأوروبي منذ البداية.