حكيمي: يامال سيواجه أفضل ظهير في العالم

أكد أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن لامين يامال، نجم فريق برشلونة سيواجه أفضل ظهير أيسر في العالم، عندما يواجه الفريق الباريسي.

ويواجه نادي برشلونة الإسباني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء غدًا الأربعاء، على ملعب مونتجويك، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقال أشرف حكيمي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة لامين يامال؟ ليس يلعب في الجناح حيث أتواجد، سيُضطر للعب ضد نونو مينديز أفضل ظهير أيسر في العالم".

وأضاف اللاعب المغربي: "لقد أثبت نونو مينديز قدرته على إيقاف لامين يامال، وغيره من المهاجمين من نفس أسلوبه".

وتابع: "تكمن قوة فريقنا في التمريرات الحاسمة التي نقدمها، وسنساعده بعدم تركه في مواجهات فردية، لأننا نعرف قدرة لامين على المراوغة".

وتابع: "لقد فزنا آخر مرة أتيت فيها إلى هنا وآمل أن أكرر ذلك غدًا، أعلم أن الأمر سيكون صعبًا ونواجه فريقًا قويًا جدًا يضم لاعبين رائعين".

وأتم أشرف حكيمي تصريحاته قائلًا: "أسلوب لعب برشلونة مشابه لأسلوبنا، لعبنا بشكل جيد ونتمتع بديناميكية عالية، وستكون مباراة ممتعة للغاية للعب والمشاهدة".